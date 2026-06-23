Politico: друзья Трампа в Европе отворачиваются от него из-за имиджа США

Имидж Трампа в Европе испортился из-за его тарифных войн, угроз в адрес Гренландии и войны с Ираном, которая привела к росту цен на энергоносители. Главный пример в этом плане — премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которую когда-то считали самым влиятельным союзником президента США в Европе. Теперь же Трамп и Мелони чуть ли не враги из-за скандала с фотографированием.