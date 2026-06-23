2000 жителей Башкирии рискуют не выехать за границу из-за долгов за тепло

Ресурсоснабжающая организация уже направила в управление Федеральной службы судебных приставов по РБ заявления об установлении ограничений на выезд из России в отношении 2023 должников — физических лиц, чья задолженность за теплоресурсы превышает 30 тысяч рублей. Общая сумма долга составляет более 140 млн рублей.