Нано, Толя, нано: с Чубайса хотят взыскать 6 млрд рублей в пользу госкорпорации

В отношении Чубайса уже открыто три аналогичных дела. В апреле 2025 года был наложен арест на имущество на сумму 5,6 млрд рублей. В декабре 2025 года «Роснано» выдвинула новый иск о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту создания на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти. В апреле 2026 года открыто третье исполнительное производство об аресте имущества на 5,5 млрд рублей.