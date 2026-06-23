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Нано, Толя, нано: с Чубайса хотят взыскать 6 млрд рублей в пользу госкорпорации

В отношении топ-менеджера уже подано три иска.

Источник: Клопс.ru

«Роснано» подало иск к бывшему руководителю компании Анатолию Чубайсу, ущерб от деятельности топ-менеджера оценили в 5,5 млрд рублей, ещё 500 млн он должен будет заплатить в качестве исполнительного сбора. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 23 июня.

В отношении Чубайса уже открыто три аналогичных дела. В апреле 2025 года был наложен арест на имущество на сумму 5,6 млрд рублей. В декабре 2025 года «Роснано» выдвинула новый иск о взыскании 11,9 млрд рублей убытков по проекту создания на территории России производства магниторезистивной оперативной памяти. В апреле 2026 года открыто третье исполнительное производство об аресте имущества на 5,5 млрд рублей.

«Роснано» утверждает, что ответчики сознательно проигнорировали риски и не защитили инвестиции.

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