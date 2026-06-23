Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На омской ТЭЦ запустили систему контроля выбросов в режиме онлайн

Новая технология впервые внедрена на угольной генерации в регионе.

Источник: Om1 Омск

На ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» в Омской области начала работу система автоматического контроля выбросов (САКВ). Это первый случай внедрения подобного оборудования на объекте угольной генерации в регионе, сообщает пресс-служба компании.

Датчики экологического мониторинга установлены непосредственно на дымовой трубе станции. Конструкция объекта включает три газоотводящие трубы, и на каждой из них размещена отдельная система контроля.

САКВ обеспечивает непрерывный круглосуточный мониторинг выбросов. Все данные в автоматическом режиме передаются в надзорные органы, что позволяет обеспечивать экологическую прозрачность работы станции перед контролирующими структурами и жителями.