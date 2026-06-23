На омской ТЭЦ запустили систему контроля выбросов в режиме онлайн

На ТЭЦ-4 АО «ТГК-11» в Омской области начала работу система автоматического контроля выбросов (САКВ). Это первый случай внедрения подобного оборудования на объекте угольной генерации в регионе, сообщает пресс-служба компании.
Датчики экологического мониторинга установлены непосредственно на дымовой трубе станции. Конструкция объекта включает три газоотводящие трубы, и на каждой из них размещена отдельная система контроля.
САКВ обеспечивает непрерывный круглосуточный мониторинг выбросов. Все данные в автоматическом режиме передаются в надзорные органы, что позволяет обеспечивать экологическую прозрачность работы станции перед контролирующими структурами и жителями.