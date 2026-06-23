Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Мать готова сама платить деньги государству, лишь бы его не видеть». В Беларуси родители отказались от сына-подростка

В Беларуси родители сами отказались от 16-летнего сына — вот причина.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси родители отказались от 16-летнего сына из-за его хамства. Подробности рассказала газета «Добрушскi край».

Нестандартное дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних в Добруше. Фигурантом разбирательства стала семья из одной из деревень района. Супруги пожаловались, что не могут найти общий язык со своим 16-летним сыном. Они рассказали, что после поступления в колледж подросток стал хамить родителям и вступать с ними в стычки. В колледже сообщили, что молодой человек действительно неуважительно отзывается о своих отце и матери. Но и они сами не взаимодействуют со специалистами учебного заведения, не являются на собрания. А ранее их сын был признан находящимся в социально опасном положении.

Причину неприязненных отношений сына к родителям при разговорах выяснить не удалось. Но родители заявили, что хотят официально отказаться от своего ребенка.

— Мать сказала, что они готовы платить государству за содержание сына, лишь бы больше не терпеть унижения от него, — говорится в статье.

А ранее мы писали, что в Беларуси судили 13-летнюю школьницу, которая совершает преступления с 11 лет — вот что она сделала.

Еще белорус получил четыре года, когда снял молдинги с чужого авто для соседа.