«Мать готова сама платить деньги государству, лишь бы его не видеть». В Беларуси родители отказались от сына-подростка

Нестандартное дело рассматривала комиссия по делам несовершеннолетних в Добруше. Фигурантом разбирательства стала семья из одной из деревень района. Супруги пожаловались, что не могут найти общий язык со своим 16-летним сыном. Они рассказали, что после поступления в колледж подросток стал хамить родителям и вступать с ними в стычки. В колледже сообщили, что молодой человек действительно неуважительно отзывается о своих отце и матери. Но и они сами не взаимодействуют со специалистами учебного заведения, не являются на собрания. А ранее их сын был признан находящимся в социально опасном положении.