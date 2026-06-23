Для установки на СКИФ собрали первый сверхпроводящий магнит-генератор

Тестирование магнита проходило в несколько этапов. На первом было необходимо проверить работоспособность всех сверхпроводящих обмоток вигглера и провести предварительные измерения магнитного поля. На втором этапе магнит помещали уже в «сухой» криостат, в котором он и будет затем установлен на накопительное кольцо, и проводили тонкую настройку конфигурации магнитного поля. Третий этап испытаний подтвердил, что высокоэнергетичный пучок электронов, пролетая внутри вакуумной камеры вигглера, не нагреет холодный магнит и не выведет его обмотки из сверхпроводящего состояния.