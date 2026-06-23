В Ростове из зажженных свечей выложили слово «Помним»

Она организуется ежегодно 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Зажигая лампады и свечи, участники чтят память 26,6 миллиона советских граждан, чьи жизни унес нацистский режим, а также вспоминают ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.