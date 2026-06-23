В Ростове из зажженных свечей выложили слово «Помним»

В Ростовской области прошли мероприятия, приуроченные к Дню памяти и скорби. Жители региона присоединились к федеральной акции «Свеча памяти», сообщили в правительстве Донского края.
Она организуется ежегодно 22 июня — в день начала Великой Отечественной войны. Зажигая лампады и свечи, участники чтят память 26,6 миллиона советских граждан, чьи жизни унес нацистский режим, а также вспоминают ветеранов, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда.
В Ростове-на-Дону центральной площадкой акции стала территория храма Иоанна-воина. Здесь в память о жертвах войны собравшиеся выложили из зажженных свечей слово «Помним».
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