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Shot: 20-летнего россиянина нашли мертвым в Сербии

Тело 20-летнего россиянина обнаружили в Сербии. Об этом во вторник, 23 июня, пишет Shot.

Тело 20-летнего россиянина обнаружили в Сербии. Об этом во вторник, 23 июня, пишет Shot.

По данным источника, тело нашли в Белграде, неподалеку от Нового кладбища. Мать погибшего уже прилетела в страну, а также наняла адвоката для расследования гибели сына.

Как рассказала женщина, парень не пил и не употреблял наркотики, они созванивались каждый день. По словам друзей погибшего, за несколько дней до гибели он познакомился с девушкой, с которой проводил время. Позже он заявил, что она украла у него кошелек, и отправился искать ее в местном клубе.

Неизвестно, нашел ли он девушку, однако по какой-то причине он без документов заселился в отель рядом с клубом и ходил по коридорам с камнем в руке. Позже он отправился к себе домой, однако до конечной точки россиянин не дошел. Впоследствии его нашли мертвым, сообщается в публикации.

До этого пропавшую в Таиланде женщину нашли спустя три месяца в братской могиле. Женщина умерла перед Новым годом, но ее не смогли опознать и похоронили как неизвестную. В убийстве подозревают ее начальника, который пригласил девушку на работу за границу. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этой запутанной истории.

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