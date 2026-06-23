Shot: 20-летнего россиянина нашли мертвым в Сербии

Как рассказала женщина, парень не пил и не употреблял наркотики, они созванивались каждый день. По словам друзей погибшего, за несколько дней до гибели он познакомился с девушкой, с которой проводил время. Позже он заявил, что она украла у него кошелек, и отправился искать ее в местном клубе.