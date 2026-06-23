Прокуратура организовала прием граждан, пострадавших от смерча в Кушве

— Начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры области Антон Пачин и заместитель начальника управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры области Денис Поторочин, выехали в Кушву для оценки ситуации и координации действий правоохранительных и надзорных органов, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.