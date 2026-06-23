В День памяти и скорби на площади Победы в Железногорске зажгли свечи

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во всероссийской акции, посвященной 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, приняли участие первые лица города, депутаты, ветераны, представители общественных организаций.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, зажгли лампады и возложили цветы к стеле Победы.
«В июне 1941 года народ сплотился и победил. Мы должны вечно помнить подвиг поколения победителей и созидателей. Всем мирного неба над головой», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин.
Общественная организация «Железногорск — защитникам» вручила благодарственные письма за поддержку генеральному директору ФГУП «ГХК» Дмитрию Колупаеву и генеральному директору АО «РЕШЕТНЕВ» Михаилу Валову.
Также на площади состоялось торжественное вручение удостоверений новым участникам Союза ветеранов СВО.