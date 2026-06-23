Новый цех по переработке полимерного сырья открылся в Хабаровске

Новый цех по производству полиэтиленовой продукции открыли на предприятии по переработке полимерного сырья в Хабаровске. Это позволит увеличить объемы производства полиэтиленовой продукции в 3 раза, значительно повысив и ее качество. Отходы, собранные с промышленных предприятий, крупных торговых сетей и специализированных компаний измельчают в специальные гранулы. Из них в цехе по переработке изготовляют различные виды упаковки — вкладыши для стройматериалов, «рукава» и «полурукава», пакеты для мусора и многое другое. «Мы стремимся извлекать максимальное количество полезных компонентов из переданных на утилизацию отходов, чтобы использовать их повторно. Это снижает нагрузку на окружающую среду, минимизирует образование новых отходов», — отметил генеральный директор ООО «Эко Полимер» Илья Ларин. Более 4,5 тысячи видов вторсырья включены в перечень на утилизацию и переработку. Его собирают не только в Хабаровском крае, но и в Сахалинской и Амурской областях.