В районе 40 км МКАД затруднено движение из-за аварии

Агентство «Москва» пишет, что затор возник на МКАД в районе Калужского шоссе. Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», водитель Mercedes вынужденно остановился на проезжей части и вышел из салона. Его сбил грузовик, мужчина скончался на месте, утверждает канал.