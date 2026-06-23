Третий этап опрессовок в Челябинске пройдет с 7 по 21 июля

В Челябинске третий этап опрессовок пройдет с 7 по 21 июля включительно. Ограничения по горячему водоснабжению будут в 822 многоквартирниках, 93 домах частного сектора, 41 детсаду, 39 школах и 16 объектах здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба компании «УСТЭК-Челябинск».
Эти испытания — процедура вынужденная, но необходимая и обязательная. Перед новым отопительным сезоном этого требуют правила, утвержденные Минэнерго России.
Законодательно введенная методика позволяет выявить скрытые дефекты при работе на повышенных нагрузках, устранить их и запланировать капитальные плановые ремонты на неблагонадежных участках в будущем.
Проверки делаются для того, чтобы найти «тонкие» места до начала отопительного сезона, когда есть резерв времени для качественного ремонта или замены отрезка теплотрассы. Летом этот процесс протекает безболезненно для потребителей.
Третий этап испытаний на прочность и плотность пройдет в пяти районах Челябинска: Курчатовском, Калининском, Тракторозаводском, Ленинском и Советском.
Чтобы исключить учет счетчиками отсутствующей на это время услуги, потребителям рекомендуют перекрыть вентиль горячей воды.
При проверке теплосетей возможны порывы с выходом жидкости на поверхность, ее температура не превышает 40 градусов и не представляет опасности. Тем не менее челябинцев просят соблюдать осторожность, о случаях выхода воды сообщать по телефону диспетчерской службы