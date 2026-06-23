Уфа принимает Всероссийскую детскую фольклориаду

В связи с мероприятием с 24 по 27 июня будут перекрыты для движения некоторые улицы. 24 июня с 5:00 до 19:00 закроют улицу Ленина (от Достоевского до Пушкина), улицу Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы) и улицу Кирова (от Крупской до Ленина). С 25 июня с полуночи до 18:00 будут недоступны парковки Демского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).