Уфа принимает Всероссийскую детскую фольклориаду

24 июня: открытие на Советской площади с участием юных артистов, специальных гостей и Заслуженной артистки России Марины Девятовой. Хоровод дружбы, парад по улице Ленина и выставка «Наследие VI Всемирной фольклориады CIOFF» в Национальном музее.
25 июня: выставки быта и традиционной культуры в парках «Первомайский», «Волна», имени Ивана Якутова. Там же состоятся, мастер-классы, игры и флешмобы. Вечером — выступление участников и группы AY YOLA на Советской площади.
26 июня: закрытие с этно-шоу Zainetdin на Советской площади.
В связи с мероприятием с 24 по 27 июня будут перекрыты для движения некоторые улицы. 24 июня с 5:00 до 19:00 закроют улицу Ленина (от Достоевского до Пушкина), улицу Октябрьской революции (от Ленина до Цюрупы) и улицу Кирова (от Крупской до Ленина). С 25 июня с полуночи до 18:00 будут недоступны парковки Демского парка (напротив ул. Мусы Джалиля, 57) и парка «Волна» (возле ул. Ахметова, 311).
Кроме того, с 20 июня уже закрыты для проезда улица Пушкина (от Ленина до Цюрупы) и улица Советская (от Заки Валиди до Пушкина, а также от Советской площади до дома № 18).