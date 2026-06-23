У вернувшейся из Таиланда россиянки обнаружили мелиоидоз

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики заболевания при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна. Как рассказали в Роспотребнадзоре, заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных. Основные симптомы заболевания — высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови.