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У вернувшейся из Таиланда россиянки обнаружили мелиоидоз

В России зафиксировали завозной случай заболевания мелиоидозом у туристки, вернувшейся из Таиланда. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

В России зафиксировали завозной случай заболевания мелиоидозом у туристки, вернувшейся из Таиланда. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Мелиоидоз — это опасное тропическое инфекционное заболевание. Возбудитель — Burkholderia pseudomallei, естественный компонент прикорневого слоя растений в эндемичных регионах мира.

«В Российской Федерации зарегистрирован завозной случай мелиоидоза у туристки, вернувшейся из Таиланда, где она посещала различные экскурсии, в том числе ферму слонов», — указано в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать меры профилактики заболевания при поездках в страны Юго-Восточной Азии, Африки, Центральной и Южной Америки, Карибского бассейна. Как рассказали в Роспотребнадзоре, заражение происходит через прямой контакт кожи с почвой, загрязненной бактериями. Также возможно заражение при попадании возбудителя в организм с воздухом и при употреблении зараженной пищи или воды. Известны случаи заражения людей от больных животных. Основные симптомы заболевания — высокая температура, боли в мышцах, грудной клетке, кашель с гнойной мокротой и примесью крови.

В России уже регистрировали два завозных случая мелиоидоза из Таиланда — в 2017 и 2024 годах. При планировании зарубежных поездок необходимо заранее уточнить в территориальных органах Роспотребнадзора и у туроператоров информацию об эпидситуации в стране. При посещении эндемичных стран нужно соблюдать меры профилактики: не ходить босиком, использовать закрытую обувь, не купаться в пресных водоемах и не контактировать с местными животными.

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