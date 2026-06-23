Ночью 23 июня в службу «112» поступило сообщение о том, что в Авачинском заливе перевернулся катер с тремя мужчинами. Один из них успел связаться с женой по радиостанции и предупредить товарищей. Те вышли на поиски сами, но никого не нашли. Женщина вызвала спасателей. С рассветом в зону вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К поиску также подключили буксир «Капитан Мишин» и дали радиограмму всем судам в районе. Спасатели обнаружили перевернутый катер с воздуха. Людей рядом не оказалось. Обследовали акваторию у бухт Вилючинской и Жировой — рыбаков пока не нашли. Поиски продолжаются. Источник: ГУ МЧС России по Камчатскому краю gubernia.com/wp-content/uploads/2026/06/пропали-рыбаки.mp4
Катер перевернулся, люди пропали: трех рыбаков ищут на Камчатке
Ночью 23 июня в службу «112» поступило сообщение о том, что в Авачинском заливе перевернулся катер с тремя мужчинами. Один из них успел связаться с женой по радиостанции и предупредить товарищей. Те вышли на поиски сами, но никого не нашли. Женщина вызвала спасателей. С рассветом в зону вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. К поиску также.
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