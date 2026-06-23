Жители Совгавани и Ванино вынуждены выживать без бензина

Критическая ситуация с отсутствием бензина на заправках в Совгаванском и Ванинском районах длится уже больше недели. Заправки работают далеко не все, водители стоят в очередях часами, а отпускают им лишь 92-й бензин. Люди от отчаяния вынуждены ехать в соседние районы, чтобы заправить свои авто. «Уже больше недели не заправляют на АЗС бензином. Только оперативные службы. Как добираться на работу?», «На два района работают три АЗС, в продаже только 92-й бензин. Очередь с раннего утра. Не факт, что всем достанется», «Почему люди вынуждены заливать бензин качества евро-3, а после ремонтировать свой автомобиль?» — пишут местные. В Минэнерго края сообщают лишь о переговорах, которые сейчас ведутся. О сроках обеспечения жителей бензином в полной мере речи пока не идет. «В настоящее время Правительством РФ ведутся переговоры с руководством нефтяных компаний по увеличению биржевых продаж и восстановления бесперебойного снабжения населения топливом», — отметили в ведомстве. Напомним, что на прошлой неделе запрет на заправку в канистры был снят, но спустя день его снова вернули — для «поддержания равновесия в потреблении автомобильного топлива» и чтобы предотвратить спекуляции.