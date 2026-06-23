Роскачество: Большинство сервисов доставки еды допускают ошибки при сборе заказа

Большинство сервисов доставки продуктов допускают ошибки при сборе заказов. К такому выводу пришли эксперты Роскачества по итогам проверки 12 популярных сервисов.
Без нарушений все тестовые заказы выполнили только пять компаний: «Самокат», «Пятерочка», «Купер», «Вкусвилл» и Metro. В Роскачестве отметили, что эти сервисы доставили товары без замен, недовложений и дополнительных согласований с покупателями.
Во время исследования были выявлены и другие нарушения. Так, сервис «Перекресток» дважды доставил неполные заказы без предварительного уведомления клиентов. Кроме того, в ряде случаев специалисты зафиксировали несоблюдение правил товарного соседства при упаковке продуктов.
Проблемы обнаружились и с качеством доставки. В половине проверенных сервисов хотя бы один заказ содержал поврежденные товары, включая разбитые яйца, мятые овощи и растаявшее мороженое. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о недостаточном контроле за упаковкой продукции и соблюдением температурного режима, передает ТАСС.
Торговая сеть «Перекресток», входящая в продуктовую розничную компанию X5, запускает первую линейку замороженной готовой еды под собственной торговой маркой «Перекресток Select».