Роскачество: Большинство сервисов доставки еды допускают ошибки при сборе заказа

Проблемы обнаружились и с качеством доставки. В половине проверенных сервисов хотя бы один заказ содержал поврежденные товары, включая разбитые яйца, мятые овощи и растаявшее мороженое. По мнению экспертов, это может свидетельствовать о недостаточном контроле за упаковкой продукции и соблюдением температурного режима, передает ТАСС.