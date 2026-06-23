Строительство квартала «Хабаровск-Сити» началось в столице края

— Сегодня по-настоящему важная веха в реализации проекта. Этому дню предшествовала большая работа в том числе управления архитектуры Хабаровского края. Нужно было разработать не просто современные решения, а такие, которые будут актуальны и через 30 лет. После установки пробной сваи будут проведены испытания грунтов для определения несущей способности, а затем начнется проектирование и появятся укрупненные графики строительства, — подчеркнул министр строительства края Александр Мелихов.