Строительство квартала «Хабаровск-Сити» началось в столице края

Первый шаг к строительству «Хабаровск-Сити» сделали в краевой столице — в торжественной обстановке рабочие забили пробную сваю. «Город в городе» протянется вдоль Амура на 2,5 километра и станет одним из самых масштабных проектов на Дальнем Востоке, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В церемонии приняли участие первый зампред правительства Хабаровского края Сергей Абрамов, министр строительства края Александр Мелихов, представители застройщика и АО «Застройщик.27».
— Сегодня по-настоящему важная веха в реализации проекта. Этому дню предшествовала большая работа в том числе управления архитектуры Хабаровского края. Нужно было разработать не просто современные решения, а такие, которые будут актуальны и через 30 лет. После установки пробной сваи будут проведены испытания грунтов для определения несущей способности, а затем начнется проектирование и появятся укрупненные графики строительства, — подчеркнул министр строительства края Александр Мелихов.
Площадь «Хабаровск-Сити», согласно мастер-плану городской агломерации, составит 1,5 миллиона квадратных метров, из которых 900 тысяч предусмотрено для возведения жилья. Под коммерческую застройку отдадут 400 тысяч квадратов, а под социальную инфраструктуру — 110 тысяч. На территории проекта появятся три школы, четыре детских сада и одна поликлиника.
В рамках проекта возведут одноименный финансово-деловой центр, состоящий из шести зданий-башен, в одной из которых будет вести работу правительство края.
— Сейчас ведется подготовка архитектурно-градостроительной концепции башни. Так как объект требует специальных знаний и навыков мы привлекли не только российских проектировщиков, но и специалистов из КНР. Подписано соглашение с двумя компаниями, каждая из них готовит свои предложения. Коллеги из КНР имеют большой опыт строительства высокоэтажных зданий, — отметил зампред краевого правительства Сергей Абрамов.
Завершить строительство «Хабаровск-Сити» планируют в 2032 году, однако отдельные объекты сдадут к 2035-му.
Напомним, что на территории «города в городе» появится мультифункциональный спортивный центр «РМК-Арена», строительством которого займется федеральный инвестор. Комплекс возведут на берегу Амура, точное расположение и сроки сдачи пока не определены.