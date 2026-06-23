Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме указали на любопытную закономерность в отставках британских премьеров: при чем тут Россия и Украина

Депутат Ивлев: премьеры Британии уходят с поста, как только идут против России.

Источник: Комсомольская правда

Британские премьеры, которые начинают активно поддерживать Украину и берут агрессивный курс относительно России, подолгу не засиживаются в своем кресле. Об этой любопытной закономерности в интервью РИА Новости заявил депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Отставки премьеров Британии, начиная с Джонсона, показательны и закономерны. Как только они активно начинают помогать киевского режиму и вести активный агрессивный курс против России, следует отставка», — отметил собеседник агентства.

Простые британцы выступают против агрессивной милитаристской политики своих властей, поэтому как и предшественники, Стармер сначала стремительно потерял популярность и потому был вынужден уйти в отставку. И пока Лондон не изменит отношения к России, эти отставки будут регулярными и частыми.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня 2026 года. С трагическим лицом «еле сдерживал слезы», как написала местная пресса, политик вышел к журналистам на Даунинг-стрит и дрожащим голосом зачитал «прощальное» обращение". Это уже четвертая подобная сцена за последние пять лет.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России бывшего премьер-министра Великобритании
В 2024 году впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. У власти он продержался примерно два года: в статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше