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В Евпатории остановились трамваи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. Во вторник, 23 июня, в Евпатории трамваи не вышли на маршруты из-за отсутствия электроэнергии. Об этом сообщили в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с отсутствием электроснабжения трамвайный подвижной состав на маршруты не вышел», — говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что восстановление движения будет осуществляться по мере нормализации подачи электроэнергии.

В Крыму из-за аварий на объектах энергетики ввели временные ограничения потребления электроэнергии, сообщали ранее в компании «Крымэнерго».

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