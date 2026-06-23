Юные спасатели из Хабаровского края победили в «Школе безопасности — 2026»

Программа соревнований охватывала 10 дисциплин: пожарную эстафету, силовые упражнения, кросс эстафету, поисково спасательные работы (в том числе в бассейне и при ликвидации ЧС техногенного характера), прохождение маршрута выживания и полосы препятствий. Дополнительно оценивались творческие задания: визитки регионов, стенгазеты и организация быта в полевых условиях.