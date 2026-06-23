Глава волгоградского УФСИН Коновалов дорос до генерал-майора

На сайте ведомства сообщается, что Сергей Коновалов — уроженец Тюменской области, служил в спецподразделениях на Дальнем Востоке, боролся с организованной преступностью на Урале, в учреждениях УФСИН начал служить в 1998 году. 29 февраля 2024 года назначен на должность начальника волгоградского ведолмства.