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Глава волгоградского УФСИН Коновалов дорос до генерал-майора

На должность начальника волгоградского ведолмства его назначили 29 февраля 2024 года.

Главу управления ФСИН по Волгоградской области Сергея Коновалова повысили в звании. Поздравление по этому поводу разместили в Telegram общества «Динамо Волгоград».

«Поздравляем вас с присвоением высокого звания — генерал-майор внутренней службы! Это высокая оценка вашего профессионализма, опыта и преданности делу», — говорится в сообщении.

Коновалову пожелали открытия новых горизонтов, которые позволят реализовать самые амбициозные планы, укрепляющие уголовно-исполнительную систему.

На сайте ведомства сообщается, что Сергей Коновалов — уроженец Тюменской области, служил в спецподразделениях на Дальнем Востоке, боролся с организованной преступностью на Урале, в учреждениях УФСИН начал служить в 1998 году. 29 февраля 2024 года назначен на должность начальника волгоградского ведолмства.

Награжден медалями «За доблесть», «За доблесть в службе», «За вклад в развитие УИС России», «За отличие в службе», «70 лет Вооруженных Сил СССР», «За воинскую доблесть», «За боевое содружество», «За службу на Кавказе».

Ранее vlg.aif.ru сообщал, что в ГУ МВД по региону новый начальник — предыдущий не продержался и года.