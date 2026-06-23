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В Хабаровском крае охотнадзор отпугивал тигра у села Бычиха

Хищника заметили в окрестностях населённого пункта, мониторинг продолжается.

В окрестностях села Бычиха в Хабаровском крае зафиксировано появление Амурского тигра, — сообщает Управление охотничьего хозяйства Правительства Хабаровского края.

После получения информации сотрудники охотнадзора оперативно выехали на место.

Специалисты провели мероприятия по отпугиванию хищника, а также профилактические беседы с местными жителями. Во время встреч людям напомнили о мерах безопасности и правилах содержания домашних животных в районах, где возможны встречи с дикими зверями.

В управлении отмечают, что мониторинг перемещений тигра продолжается. Ситуация находится на контроле специалистов.

Жителям напоминают, что при появлении тигра в населённом пункте необходимо незамедлительно сообщать об этом по номеру 112. Информация будет передана в профильные службы для принятия необходимых мер.