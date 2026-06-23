Из Красноярска в Монголию отправили почти 8 тонн мороженого

Из Красноярска в Монголию отправили первую в 2026 году партию мороженого местного производства. Инспекторы Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю оформили ветеринарные документы на продукцию общим весом 7,7 тонны, произведенной на красноярской фабрике. Образцы исследовали в аккредитованной лаборатории Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». По результатам проверки мороженое полностью соответствует ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра, отметили в пресс-службе ведомства. Нарушений при погрузке продукции, предназначенной для экспорта, не выявлено. Читайте также: Как правильно выбрать мороженое, красноярцам рассказали эксперты Жители Красноярского края съедают в среднем 27 эскимо в год.