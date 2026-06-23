«М. Видео» вложит 9 млрд рублей в обновление ИТ-инфраструктуры и маркетплейс

Компания запустила маркетплейс в 2020 году. По итогам января—мая 2026 года его оборот вырос на 303% год к году и достиг 14,6 млрд руб. Ассортимент площадки превышает 750 тыс. товарных позиций, что почти втрое больше показателя год назад. При этом выручка ПАО в первом квартале 2026 года по РСБУ составила 39,4 млн руб., на 30% меньше прошлогоднего показателя. Чистая прибыль сократилась на 88%, до 3,9 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Также Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг «М. Видео» и изменило прогноз со «стабильного» на «негативный», ранее писал «Ъ». Пересмотр рейтинга объяснили ростом долговой нагрузки на фоне снижения операционного денежного потока, ухудшением ликвидности, сокращением остатков средств.