Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«М. Видео» вложит 9 млрд рублей в обновление ИТ-инфраструктуры и маркетплейс

ПАО «М. Видео» планирует инвестировать около 9 млрд руб. в 2026 году в развитие своей ИТ-инфраструктуры, сообщили «Ъ» в компании. Основная часть инвестиций будет направлена на модернизацию технологической платформы компании (технологический движок маркетплейса и т. д.), развитие клиентских сервисов, логистической инфраструктуры и проч. В частности, ритейлер намерен обновить сайт и мобильное приложение, улучшить поисковые и рекомендательные механизмы. «М. Видео» также продолжит внедрение решений на базе искусственного интеллекта. По словам гендиректора «М. Видео» Владислава Бакальчука, инвестиции должны ускорить вывод новых решений на рынок.

ПАО «М. Видео» планирует инвестировать около 9 млрд руб. в 2026 году в развитие своей ИТ-инфраструктуры, сообщили «Ъ» в компании. Основная часть инвестиций будет направлена на модернизацию технологической платформы компании (технологический движок маркетплейса и т. д.), развитие клиентских сервисов, логистической инфраструктуры и проч. В частности, ритейлер намерен обновить сайт и мобильное приложение, улучшить поисковые и рекомендательные механизмы. «М. Видео» также продолжит внедрение решений на базе искусственного интеллекта. По словам гендиректора «М. Видео» Владислава Бакальчука, инвестиции должны ускорить вывод новых решений на рынок.

Компания запустила маркетплейс в 2020 году. По итогам января—мая 2026 года его оборот вырос на 303% год к году и достиг 14,6 млрд руб. Ассортимент площадки превышает 750 тыс. товарных позиций, что почти втрое больше показателя год назад. При этом выручка ПАО в первом квартале 2026 года по РСБУ составила 39,4 млн руб., на 30% меньше прошлогоднего показателя. Чистая прибыль сократилась на 88%, до 3,9 млн руб., следует из бухгалтерской отчетности компании. Также Аналитическое кредитное рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг «М. Видео» и изменило прогноз со «стабильного» на «негативный», ранее писал «Ъ». Пересмотр рейтинга объяснили ростом долговой нагрузки на фоне снижения операционного денежного потока, ухудшением ликвидности, сокращением остатков средств.

В «М. Видео» поясняли Forbes, что трансформируют бизнес от классического ритейлера к маркетплейсу на базе собственной инфраструктуры.