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Жителей Башкирии предупредили о подъемах уровня воды в реках

С 23 по 28 июня в республике пройдут затяжные дожди.

Источник: Аргументы и факты

На этой неделе в Башкирии синоптики прогнозируют осложнение паводковой обстановки из-за затяжных дождей. По данным Башгидромета, на территории республики с 23 по 28 июня установится малоподвижный циклон, который принесет обильные осадки.

В связи с этим на малых реках степной и горной местности ожидается значительный приток воды. Специалисты прогнозируют повышение уровня воды в водоемах, а также увеличение нагрузки на гидротехнические сооружения.

В некоторых районах не исключены переливы воды через береговую линию и затопление низинных участков, расположенных вблизи рек.