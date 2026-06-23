Жителей Башкирии предупредили о подъемах уровня воды в реках

На этой неделе в Башкирии синоптики прогнозируют осложнение паводковой обстановки из-за затяжных дождей. По данным Башгидромета, на территории республики с 23 по 28 июня установится малоподвижный циклон, который принесет обильные осадки.
В связи с этим на малых реках степной и горной местности ожидается значительный приток воды. Специалисты прогнозируют повышение уровня воды в водоемах, а также увеличение нагрузки на гидротехнические сооружения.
В некоторых районах не исключены переливы воды через береговую линию и затопление низинных участков, расположенных вблизи рек.