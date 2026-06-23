Красноярцы по-прежнему критически относятся к ЕГЭ — результаты опроса

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске большинство жителей негативно оценивают систему Единого государственного экзамена. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.
Среди родителей одиннадцатиклассников ЕГЭ одобряют 25% респондентов. По мнению части опрошенных, сам экзамен не представляет серьезной проблемы, однако вокруг него создается излишнее напряжение. Вместе с тем 65% родителей выступили против действующей системы итоговой аттестации. Они считают, что подготовка к экзамену ориентирована преимущественно на запоминание информации и выполнение типовых алгоритмов, а не на развитие творческого и гибкого мышления.
В целом среди экономически активного населения Красноярска отношение к ЕГЭ еще более сдержанное. Положительно систему оценивают лишь 17% участников опроса, тогда как 58% высказали отрицательное мнение.
Исследование также показало зависимость отношения к Единому государственному экзамену от уровня образования. Среди респондентов с высшим образованием доля противников ЕГЭ составила 66%, тогда как среди обладателей среднего профессионального образования этот показатель достиг 59%.
Кроме того, поддержка экзамена снижается с возрастом. Среди жителей Красноярска младше 35 лет ЕГЭ одобряют 27% опрошенных, а негативно оценивают — 45%. В возрастной группе старше 45 лет сторонников экзамена оказалось лишь 13%, тогда как две трети респондентов (66%) выступили против существующей системы.