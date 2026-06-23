Красноярцы по-прежнему критически относятся к ЕГЭ — результаты опроса

Среди родителей одиннадцатиклассников ЕГЭ одобряют 25% респондентов. По мнению части опрошенных, сам экзамен не представляет серьезной проблемы, однако вокруг него создается излишнее напряжение. Вместе с тем 65% родителей выступили против действующей системы итоговой аттестации. Они считают, что подготовка к экзамену ориентирована преимущественно на запоминание информации и выполнение типовых алгоритмов, а не на развитие творческого и гибкого мышления.