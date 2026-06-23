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Юрий Слюсарь: комфорт пассажиров в транспорте и сохранение зеленых насаждений — на особом контроле

22 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с членами правительства. В центре внимания — проверки транспорта на наличие кондиционеров и ситуация с возможным спиливанием здоровых деревьев в муниципалитетах.

22 июня губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провел оперативное совещание с членами правительства. В центре внимания — проверки транспорта на наличие кондиционеров и ситуация с возможным спиливанием здоровых деревьев в муниципалитетах.

Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин доложил, что за неделю обследовали 198 единиц подвижного состава, выявлено три факта отсутствия кондиционера и 12 — выключенных. Все перевозчики, которые допустили нарушения, оштрафованы.

Губернатор поручил держать ситуацию на контроле и продолжать проверки транспорта:

«Будем продолжать проверять и штрафовать. А если понимания не будет — на рейды по проверке транспорта будем приглашать директоров перевозчиков, которые экономят на комфорте пассажиров, и проводить выездные совещания прямо в автобусах без кондиционеров».

Отдельное возмущение губернатора вызвали планы по вырубке здоровых деревьев в нескольких муниципалитетах. Первый заместитель губернатора Владимир Ревенко сообщил, что в Новочеркасске под установку спортплощадки планируют спилить пять деревьев, в Батайске — 83 для строительства торгового объекта. Аналогичный запрос поступил из Аксайского района.

Юрий Слюсарь потребовал найти альтернативные решения. Спиливать здоровые деревья без достаточных на то оснований — недопустимо.

«Посмотрите на технические возможности. Возможно, в Новочеркасске вписать деревья в проект, сохранить их на территории спортплощадки. Спиливать многолетние деревья — нельзя. Ищите решение и доложите», — поручил глава региона.

Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.

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