Спортсменки из Амурска завоевали девять наград на чемпионате ДФО по чир спорту

В Улан-Удэ прошли Чемпионат и Первенство Дальневосточного федерального округа по чир спорту, а также открытый фестиваль «Звезды Байкала». В соревнованиях участвовали более 400 атлетов из регионов ДФО и центральной России. Триумфатором среди дальневосточных коллективов стал клуб «Драйв» из Амурска. Воспитанницы клуба под руководством Анны Кошкиной и Марии Бутыриной завоевали девять наград. В рамках Чемпионата и Первенства ДФО золото в категории «чир-джаз-двойка» взяли Олеся Капитонова и Валерия Кротова. Этот же дуэт стал серебряным призером в «чир-фристайл-двойке». Бронзу в «чир-хип-хоп-двойке» получили Олеся Капитонова и Ксения Барышникова. На фестивале «Звезды Байкала» амурчанки также отличились в групповых и дуэтных номинациях, а Ксения Барышникова взяла серебро в сольном зачете. «Наш клуб основан в 2016 году, сейчас в нем занимаются около ста детей. На соревнования окружного масштаба мы привезли лучших. Эти победы — огромная радость и подтверждение правильности выбранного курса», — поделилась Анна Кошкина. Для клуба этот выезд стал одним из самых масштабных в сезоне.