600 нижегородских детей должны были отдохнуть в 2026 году в лагере «Артек»

В 2026 году по квоте для Нижегородской области в лагере «Артек» планировалось разместить 600 детей — такую цифру озвучил министр образования региона Михаил Пучков в интервью телеканалу «Волга».
Однако ситуация изменилась: глава Крыма Сергей Аксёнов издал указ о временной приостановке работы детских лагерей и иных мест размещения на полуострове. Ограничения действуют с 22 июня по 1 сентября 2026 года и связаны с необходимостью гарантировать общественную безопасность в условиях сложной обстановки.
К моменту вступления запрета в силу в «Артеке» уже шла седьмая смена — там находились 29 ребят из Нижегородской области. Сейчас ведётся подготовка к их возвращению на родину.
Министр Пучков подчеркнул, что главный приоритет сейчас — организовать безопасную и комфортную доставку детей домой. По его словам, за процесс отвечают сопровождающие, а с родителями юных отдыхающих уже провели собрание. Вся логистика выстроена централизованно, и серьёзных затруднений возникнуть не должно.
Министерство образования Нижегородской области продолжает держать ситуацию на контроле. При этом вопрос о том, удастся ли направить ребят в другие лагеря, пока остаётся открытым.
Ранее первая смена стартовала в летнем спортивном лагере Дзержинска.