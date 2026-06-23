«Погода испытала на прочность»: аграрии Красноярского края завершили посевную кампанию

«Погода испытала нас на прочность, но трудности были ожидаемы. Посевная завершилась в оптимальные сроки, но впереди много задач. Прошу Правительство держать на контроле обеспечение предприятий ГСМ и ресурсами. Только так мы выполним все задачи и получим высокие показатели осенью», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.