«Погода испытала на прочность»: аграрии Красноярского края завершили посевную кампанию

На президиуме правительства губернатору Михаилу Котюкову доложили об итогах посевной кампании в Красноярском крае.
Полевые работы прошли в 26 муниципальных округах. В оптимальные сроки предприятия и фермеры засеяли 1,2 млн гектаров. Семенами зерновых и зернобобовых, картофеля, овощей, сои и рапса аграрии были обеспечены полностью.
«В этом году посевная началась на неделю позже из-за погоды. Чтобы работы прошли в плановом режиме, министерство сельского хозяйства края работало с главами округов и руководителями хозяйств. Это позволило завершить всё в срок», — отметил министр сельского хозяйства края Дмитрий Воропаев.
Сельское хозяйство в регионе становится технологичнее. На полях уже работает техника с автопилотированием. В ближайшее время для мониторинга посевов планируют использовать беспилотники.
«Погода испытала нас на прочность, но трудности были ожидаемы. Посевная завершилась в оптимальные сроки, но впереди много задач. Прошу Правительство держать на контроле обеспечение предприятий ГСМ и ресурсами. Только так мы выполним все задачи и получим высокие показатели осенью», — отметил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.
В 2026 году на поддержку АПК региона предусмотрено 7,2 млрд рублей (6,5 млрд — из краевого бюджета, 685 млн — из федерального). До конца первого полугодия хозяйства получат почти 3,8 млрд рублей.
Фото: Александр Черных и пресс-служба Минсельхоза Красноярского края.