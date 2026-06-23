Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме Джейми Адамса

Режиссер Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме своего коллеги Джейми Адамса. Об этом 22 июня сообщил журнал Variety.
Детали проекта пока не раскрываются, однако известно, что вместе с Тарантино в проекте приняла участие певица Кайли Миноуг. В Сети также появились кадры со съемочной площадки, сделанные в Порткоуле.
Variety отмечают, что это не первое сотрудничество Адамса и Тарантино: так, ранее артист уже снялся в его картине Only What We Carry. Его премьера состоялась в начале июня на фестивале Tribeca. Вместе с Тарантино в фильме снялись Саймон Пегг и София Бутелла.
В прошлом году стало известно, что режиссер Дэвид Финчер снимет фильм с актером Брэдом Питтом, в основу которого ляжет сценарий по мотивам кинокартины «Однажды в Голливуде» авторства Квентина Тарантино.
Еще весной 2023 года Тарантино рассказал о том, что закончил работу над сценарием для своей новой и, вероятно, последней ленты под названием «Кинокритик». Действие фильма будет разворачиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем картины будет женщина. Одну из ролей в фильме также исполнит Брэд Питт.