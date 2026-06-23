Квентин Тарантино сыграет одну из главных ролей в новом фильме Джейми Адамса

Еще весной 2023 года Тарантино рассказал о том, что закончил работу над сценарием для своей новой и, вероятно, последней ленты под названием «Кинокритик». Действие фильма будет разворачиваться в конце 1970-х годов в Лос-Анджелесе. Главным героем картины будет женщина. Одну из ролей в фильме также исполнит Брэд Питт.