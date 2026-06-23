Тревожные кнопки появятся в общественном транспорте Екатеринбурга

Об этом заявил мэр Алексей Орлов во время отчета перед депутатами городской думы.
«В планах в каждой единице транспорта установить тревожную кнопку, решение принято. Все случаи фиксируются, лица выявляются», — сказал он, комментируя ситуацию с недавним случаем вандализма в автобусе.
В Екатеринбурге водитель автобуса № 67 подрался с пассажирами. На мужчину напали нетрезвые пассажиры, которые не хотели выходить на конечной остановке «Автовокзал». Когда водитель объявил об окончании маршрута, к нему подошли пятеро пассажиров и спровоцировали конфликт и применили электрошокер. Водитель был вынужден обороняться и защищать свою жизнь всеми доступными средствами — даже ножом, а затем сам отправился в полицию. По данному факту проводится проверка.