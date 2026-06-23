Тревожные кнопки появятся в общественном транспорте Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель автобуса № 67 подрался с пассажирами. На мужчину напали нетрезвые пассажиры, которые не хотели выходить на конечной остановке «Автовокзал». Когда водитель объявил об окончании маршрута, к нему подошли пятеро пассажиров и спровоцировали конфликт и применили электрошокер. Водитель был вынужден обороняться и защищать свою жизнь всеми доступными средствами — даже ножом, а затем сам отправился в полицию. По данному факту проводится проверка.