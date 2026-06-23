Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону у подростка с лишним весом выявили тяжелое поражение печени

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области.

На Дону у подростка с лишним весом выявили тяжелое поражение печени. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области. Четырнадцатилетнего пациента привели в областной диагностический центр с жалобами на слабость и боль в правом боку. В ходе обследования медики выявили у мальчика ожирение четвертой степени, дефицит витаминов и жировую болезнь печени. Самым тревожным диагнозом стал фиброз третьей стадии, который является опасным предвестником цирроза. Специалисты отмечают, что такие тяжелые поражения органа у детей все чаще развиваются на фоне неправильного питания. Врачи подчеркивают, что на ранних этапах болезнь протекает скрыто, поэтому призывают родителей не игнорировать лишний вес у детей и вовремя проходить обследования.