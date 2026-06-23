На Дону у подростка с лишним весом выявили тяжелое поражение печени. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ростовской области. Четырнадцатилетнего пациента привели в областной диагностический центр с жалобами на слабость и боль в правом боку. В ходе обследования медики выявили у мальчика ожирение четвертой степени, дефицит витаминов и жировую болезнь печени. Самым тревожным диагнозом стал фиброз третьей стадии, который является опасным предвестником цирроза. Специалисты отмечают, что такие тяжелые поражения органа у детей все чаще развиваются на фоне неправильного питания. Врачи подчеркивают, что на ранних этапах болезнь протекает скрыто, поэтому призывают родителей не игнорировать лишний вес у детей и вовремя проходить обследования.