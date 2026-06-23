Спрос на доллары в обменниках Казахстана вырос на 13,4% — эксперты

«Основной объем нетто-продаж пришелся на Алматы. За январь-апрель 2026 года показатель в городе составил 183,2 млрд тг против 102,1 млрд тг годом ранее. Рост был на 79,5%, или на 81,1 млрд тг. Среди других крупных центров выделялись Шымкент и Астана. В Шымкенте объём составил 68,7 млрд тг, но снизился к прошлому году на 31,1%. В Астане показатель почти не изменился и составил 42,4 млрд тг, рост был на 2,3%», — отметили эксперты.