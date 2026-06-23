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Спрос на доллары в обменниках Казахстана вырос на 13,4% — эксперты

За четыре месяца 2026-го граждане страны купили больше американской валюты, чем в 2025-м.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 23 июн — Sputnik. В январе-апреле 2026 года обменные пункты Казахстана продали больше долларов населению, чем купили у него, подсчитали аналитики.

Американскую валюту обменники купили на 494,8 млрд тенге ($1,1 млрд). По сравнению с тем же периодом 2025-го показатель вырос на 13,4%. В январе-апреле 2025 года объем составлял 436,2 млрд тенге ($895,7 млн).

«Рост произошел после заметного снижения годом ранее. В январе-апреле 2025 года нетто-продажи долларов США обменными пунктами сократились на 32,3%, а в текущем году частично восстановились. При этом показатель все еще оставался ниже уровня января-апреля 2024 года, когда объем составлял 644,4 млрд тг», — пишут аналитики.

Также специалисты представили ситуацию по спросу на доллар в разрезе регионов. Наибольший объем доллара был приобретен в Западно-Казахстанской области, тут чистые продажи увеличились более чем в два раза — с 8,8 млрд до 18,3 млрд тенге (с $18,1 млн до $37,6 млн).

А вот в Северо-Казахстанской области наоборот, показатель снизился на 46,2%, до 6,1 млрд тенге, в Павлодарской — на 49,4%, до 7 млрд тенге.

«Основной объем нетто-продаж пришелся на Алматы. За январь-апрель 2026 года показатель в городе составил 183,2 млрд тг против 102,1 млрд тг годом ранее. Рост был на 79,5%, или на 81,1 млрд тг. Среди других крупных центров выделялись Шымкент и Астана. В Шымкенте объём составил 68,7 млрд тг, но снизился к прошлому году на 31,1%. В Астане показатель почти не изменился и составил 42,4 млрд тг, рост был на 2,3%», — отметили эксперты.

Что касается курса доллара, то в мае он увеличился на 0,1% и составил 469,52 тенге. В июне доллар оставался выше майского среднего уровня. Так, на 22 июня официальный обменный курс доллара США составил 488,37 тг, что на 0,5% выше, чем в начале месяца.

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