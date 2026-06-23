МРТ без направления с 1 сентября будет доступна только в частных клиниках

Накануне стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России планируется разрешить проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) без обязательного направления от лечащего врача. Однако, как оказалось, есть небольшой ньюанс — не везде. Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин уточнил, что направление не понадобится при проведении МРТ в платных медицинских центрах, передаёт ТАСС.