МРТ без направления с 1 сентября будет доступна только в частных клиниках

Накануне стало известно, что с 1 сентября 2026 года в России планируется разрешить проведение магнитно-резонансной томографии (МРТ) без обязательного направления от лечащего врача. Однако, как оказалось, есть небольшой ньюанс — не везде. Замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин уточнил, что направление не понадобится при проведении МРТ в платных медицинских центрах, передаёт ТАСС.
В государственных медицинских учреждениях, где медицинская помощь оказывается в рамках программы государственных гарантий, МРТ предоставляется только при наличии медицинских показаний и по направлению врача. Это касается и услуг, оплачиваемых из средств ОМС.
В частных клиниках, работающих вне рамок государственной программы, пациенты смогут проходить МРТ без направления врача с 1 сентября. Это нововведение позволит людям быстрее получать необходимую медицинскую помощь, особенно в ситуациях, когда требуется срочное обследование.
При этом важно отметить, что решение о необходимости проведения МРТ и возможных противопоказаниях остается в компетенции врача-рентгенолога. Пациенты должны консультироваться с ним перед прохождением процедуры, чтобы убедиться в ее целесообразности и безопасности.
Ранее на сайте pravda-nn.ru рассказали, как часто можно делать МРТ.