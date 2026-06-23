В Хабаровской библиотеке для слепых появилось историческое издание 1881 года

В Хабаровской краевой специализированной библиотеке для слепых появилось уникальное историческое издание — «Нагорная проповедь» 1881 года, — выполненное рельефно-линейным шрифтом английского тифлопедагога Уильяма Муна. Его система письма создана для поздноослепших людей, которым сложно осваивать точечный шрифт Брайля. «Эта книга — важное свидетельство того, как в XIX веке искали пути к доступности знаний для людей с инвалидностью по зрению. Она подтверждает, что стремление к просвещению не зависит от физических возможностей», — отметил Владимир Симонович, заместитель директора Хабаровской краевой специализированной библиотеки для слепых. Экземпляр нуждается в квалифицированной реставрации: разрушен переплет, страницы осыпаются от времени, рельефный шрифт частично деформирован. Специалисты библиотеки планируют реализовать проект «Свет лунного шрифта», в рамках которого проведут реставрацию и знакомство жителей края с уникальным экспонатом.