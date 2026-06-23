«Приглашённые артисты, ярмарка и интерактивы»: программа Дня города в Калининграде

Также в Калининграде организуют бесплатные концерты с приглашёнными артистами. Мероприятия проведут на территории «Ростех Арены» на Острове. Концерты будут идти три дня подряд. В пятницу, 3 июля, на стадионе споют местные вокальные коллективы. В субботу, 4 июля, для калининградцев и гостей города выступят Родион и Олег Газмановы, а также группа «Браво». В пятницу, 5 июля, организуют концерт Burito, 5sta Family и Zivert.