«Приглашённые артисты, ярмарка и интерактивы»: программа Дня города в Калининграде

В начале июля в Калининграде отметят День города. Мероприятия пройдут на разных площадках.
Праздник будет идти несколько дней — с 1 по 5 июля. Основные мероприятия проведут в субботу и воскресенье. В Калининграде организуют концерты, мастер-классы, спортивные игры и ярмарку.
Программа Дня города в Калининграде.
1 июля.
15:00−17:00 — торжественное мероприятие в честь Дня ветеранов боевых действий в Театре эстрады.
3 июля.
С 10:00 — литературно-музыкальные, интерактивные программы для дошкольников и школьников в библиотеках города; 15:00−18:30 — торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию образования Калининградской области в Театре эстрады; 18:00−19:00 — торжественное открытие литературно-патриотического фестиваля в библиотеке имени Чехова.
4 июля.
10:00−10:40 — торжественная церемония памяти возле мемориала 1200 гвардейцам; 11:00−13:00 — акция-поздравление «Здравствуй, калининградец» в роддомах города; 12:00−14:00 — интерактивная программа для детей «Праздник детства» в Центральном парке; 15:00−21:00 — фестивальные площадки около озера Лесного в микрорайоне Космодемьянского, на улице Гавриленко в Чкаловске, возле школы № 48 в Прибрежном, рядом со школой № 57 на улице Флотской, на набережной Летнего озера, в парке «Юность»; 15:00−21:00 — спортивные игры, мастер-классы, концертные программы в микрорайонах города.
5 июля.
12:00−15:00 — молодёжно-спортивный фестиваль «На одной волне» на Верхнем озере; 12:00−16:00 — ярмарка «Город мастеров», мастер-классы в Центральном парке; 15:00−16:30 — концерт оркестра областной филармонии на Певческом поле в Центральном парке; 16:30−21:00 — концерт на Певческом поле в Центральном парке.
Также в Калининграде организуют бесплатные концерты с приглашёнными артистами. Мероприятия проведут на территории «Ростех Арены» на Острове. Концерты будут идти три дня подряд. В пятницу, 3 июля, на стадионе споют местные вокальные коллективы. В субботу, 4 июля, для калининградцев и гостей города выступят Родион и Олег Газмановы, а также группа «Браво». В пятницу, 5 июля, организуют концерт Burito, 5sta Family и Zivert.
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