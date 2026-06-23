Жители Татарстана смогут получить бесплатную юридическую помощь 26 июня

Консультации будут организованы в городах и районах республики с 8:00 до 15:30. В Казани прием граждан пройдет с 9:00 до 16:30, а в Региональной общественной приемной — с 9:00 до 15:00. Специалисты будут работать по сменному графику.
В Казани получить бесплатную юридическую помощь можно лично, а также по телефонам: 8−800−201−16−00, через WhatsApp* по номеру
В муниципальных районах Татарстана первичные правовые консультации будут проводиться очно, а также по телефонам приемных, указанным в графике дежурств.
Бесплатные юридические консультации для жителей окажут члены Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, специалисты отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в республике, представители Нотариальной палаты Татарстана, Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ, Адвокатской палаты, Министерства юстиции республики, Государственного юридического бюро Татарстана, а также специалисты юридической компании «Легал Линк».
*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.