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Жители Татарстана смогут получить бесплатную юридическую помощь 26 июня

Всероссийский день бесплатной юридической помощи населению пройдет в Татарстане 26 июня. Его организует Татарстанское региональное отделение «Ассоциации юристов России» совместно с партией «Единая Россия».

Источник: ИА Татар-информ

Консультации будут организованы в городах и районах республики с 8:00 до 15:30. В Казани прием граждан пройдет с 9:00 до 16:30, а в Региональной общественной приемной — с 9:00 до 15:00. Специалисты будут работать по сменному графику.

В Казани получить бесплатную юридическую помощь можно лично, а также по телефонам: 8−800−201−16−00, через WhatsApp* по номеру 8 (987) 205−00−63 и по телефону (843) 238−10−00.

В муниципальных районах Татарстана первичные правовые консультации будут проводиться очно, а также по телефонам приемных, указанным в графике дежурств.

Бесплатные юридические консультации для жителей окажут члены Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России, специалисты отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Татарстану, сотрудники аппарата Уполномоченного по правам человека в республике, представители Нотариальной палаты Татарстана, Бюро технической инвентаризации и кадастровых работ, Адвокатской палаты, Министерства юстиции республики, Государственного юридического бюро Татарстана, а также специалисты юридической компании «Легал Линк».

*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией в РФ.

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