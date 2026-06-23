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Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 23 июня

Zakon.kz сделал подборку курсов доллара, евро и рубля в обменниках Астаны, Алматы и Шымкента, актуальных на первую половину дня 23 июня 2026 года.

Источник: Zakon.kz

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 487,01 тенге, евро — 557,87 тенге, рубля — 6,59 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Астаны.

Средний курс покупки доллара в Астане — 484 тенге, продажи — 491 тенге.

Средний курс покупки евро в Астане — 556 тенге, продажи — 566 тенге.

Средний курс покупки рубля в Астане — 6,20 тенге, продажи — 6,50 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Алматы.

Средний курс покупки доллара в Алматы — 486,15 тенге, продажи — 488 тенге.

Средний курс покупки евро в Алматы — 555,75 тенге, продажи — 560,9 тенге.

Средний курс покупки рубля в Алматы — 6,28 тенге, продажи — 6,41 тенге.

Курс доллара, евро, рубля в обменных пунктах Шымкента.

Средний курс покупки доллара в Шымкенте — 486,2 тенге, продажи — 488,1 тенге.

Средний курс покупки евро в Шымкенте — 555,5 тенге, продажи — 561,4 тенге.

Средний курс покупки рубля в Шымкенте — 6,25 тенге, продажи — 6,36 тенге.

Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.