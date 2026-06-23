Алексей Текслер передал четыре автомобиля для пожарной службы и МЧС

Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Еткульском муниципальном округе. Глава региона посетил новую пожарную часть № 109 в селе Коелга и передал автомобили для областной пожарной службы и ГУ МЧС по Челябинской области, передает корреспондент ИА «Первое областное».
Строительство быстровозводимого пожарного депо в Коелге началось в апреле 2025 года по поручению губернатора, а в декабре того же года объект уже был сдан в эксплуатацию и пожарные заступили на боевое дежурство.
Село и несколько деревень долгие годы защищала только добровольная команда из пяти человек — ближайшая пожарная часть работала в 30 километрах. Теперь ПЧ № 109 прикрывает четыре населенных пункта Коелгинского сельского поселения, где живут более пяти тысяч человек.
В селе Коелга буквально в конце декабря мы открыли противопожарное депо нашей противопожарной службы Челябинской области. Важное событие для прикрытия крупного села и близлежащих территорий. Мы сейчас осмотрели депо, оно соответствует всем самым современным требованиям.
Штат нового подразделения областной противопожарной службы насчитывает 25 человек. В боевом расчете — две автоцистерны. Одну из них — АЦ-6,0−40 на шасси «Урал» — часть получила в 2025 году.
Пожарную охрану в регионе развивают планомерно — по стратегии пожарной охраны с 2025 до 2030 года. С 2008 года на Южном Урале открыли уже 72 подразделения областной пожарной службы. В них работают полторы тысячи огнеборцев. Кроме того, в области действуют более 50 федеральных пожарных частей и десятки добровольных команд.
Во время визита Алексей Текслер передал пожарным новую технику. Главное управление МЧС России по Челябинской области получило три пожарных автомобиля и спецоборудование. Еще одну машину направили в ПЧ № 109 — она усилит боевой расчет.
«Такое оборудование помогает решать задачи по быстрому реагированию, когда счет идет на минуты. Будем продолжать работу по обновлению. Здорово, что такую технику производят у нас на Южном Урале. С одной стороны, мы закрываем пожарную необходимость, с другой — развиваем нашу промышленность», — отметил губернатор Алексей Текслер.
С 2019 года на укрепление материально-технической базы чрезвычайных служб региона направили более 1,6 млрд рублей. За это время закупили 72 новых пожарных автомобиля, построили и ввели в строй новые депо, приобрели беспилотники, аварийно-спасательное оборудование и спецснаряжение.