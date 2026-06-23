Алексей Текслер передал четыре автомобиля для пожарной службы и МЧС

Пожарную охрану в регионе развивают планомерно — по стратегии пожарной охраны с 2025 до 2030 года. С 2008 года на Южном Урале открыли уже 72 подразделения областной пожарной службы. В них работают полторы тысячи огнеборцев. Кроме того, в области действуют более 50 федеральных пожарных частей и десятки добровольных команд.