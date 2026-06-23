Подписано соглашение о строительстве теннисного комплекса в Мотовилихе

Инициатором проекта выступает ООО «Премьер-теннис». Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн руб. Планируется, что одноэтажный комплекс площадью 3 тыс. кв. м построят к концу 2027 года. В здании разместятся два круглогодичных теннисных корта с покрытием типа «ХАРД», размером не менее 34×16 м, раздевалки, душевые кабины, санузел и хозяйственная комната.