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Подписано соглашение о строительстве теннисного комплекса в Мотовилихе

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о реализации проекта муниципально-частного партнерства по строительству спортивного комплекса для занятий теннисом. Объект расположится в Мотовилихинском районе, на улице Урицкого.

Глава Перми Эдуард Соснин подписал постановление о реализации проекта муниципально-частного партнерства по строительству спортивного комплекса для занятий теннисом. Объект расположится в Мотовилихинском районе, на улице Урицкого.

Инициатором проекта выступает ООО «Премьер-теннис». Объем инвестиций в проект оценивается в 55 млн руб. Планируется, что одноэтажный комплекс площадью 3 тыс. кв. м построят к концу 2027 года. В здании разместятся два круглогодичных теннисных корта с покрытием типа «ХАРД», размером не менее 34×16 м, раздевалки, душевые кабины, санузел и хозяйственная комната.

ООО «Премьер-теннис» зарегистрировано 14 августа 2025 года в Перми. Руководителем и бенефициаром является директор по строительству СГ «Развитие» Георгий Кочкин. Уставный капитал компании составляет 10 тыс. руб. В 2025 году чистый убыток компании составил 176 тыс. руб.