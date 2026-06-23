На станции «Аметьево» казанского метро обновили лестничный марш и подземный переход

В ходе ремонта специалисты ремонтно-строительного участка полностью обновили внутреннюю отделку объекта. Сначала были тщательно очищены и промыты стены и потолки, после чего рабочие выполнили штукатурные и шпаклевочные работы. Затем поверхности покрасили и нанесли декоративную отделку.