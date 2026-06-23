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На станции «Аметьево» казанского метро обновили лестничный марш и подземный переход

Рабочие оштукатурили и зашпаклевали стены, покрасили их и нанесли декоративную отделку.

Источник: Город Казань.KZN.RU

Специалисты МУП «Метроэлектротранс» завершили ремонт лестничного марша со стороны автомагистрали и пешеходного перехода со стороны поселка Аметьево на одноименной станции Казанского метрополитена.

В ходе ремонта специалисты ремонтно-строительного участка полностью обновили внутреннюю отделку объекта. Сначала были тщательно очищены и промыты стены и потолки, после чего рабочие выполнили штукатурные и шпаклевочные работы. Затем поверхности покрасили и нанесли декоративную отделку.

В МУП «Метроэлектротранс» отметили, что все этапы ремонта были выполнены в сжатые сроки, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров.

Ранее сообщалось, что в электродепо Казанского метрополитена с помощью высокотехнологичной покраски обновили специализированный состав — вагон-лабораторию.