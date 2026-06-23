В ЮФО покупатели на рынке жилья все чаще смотрят за пределы своего региона

Российский рынок жилой недвижимости в 2026 году демонстрирует признаки устойчивой адаптации к новым условиям. Как подсчитали аналитики «Авито Недвижимости», на фоне стабилизации ипотечных программ на первичном рынке адаптируют стратегии, на вторичном — наблюдается значительный рост, а одной из наиболее заметных тенденций становится усиление межрегионального спроса на жилье.
По данным аналитического центра компании, за январь — май 2026 года количество сделок на вторичном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19 процентов. При этом число неипотечных сделок увеличилось сразу на 73 процента, тогда как ипотечных — лишь на четыре. Доля ипотечных покупок на вторичном рынке составила 31 процент и удерживается на стабильном уровне последние четыре месяца.
Одним из драйверов восстановления стала сократившаяся разница в цене между новостройками и вторичным жильем. В ряде городов-миллионников вторичная недвижимость уже выглядит заметно более привлекательной по стоимости по сравнению с первичным жильем, однако постепенно разница между ними сокращается.
Дополнительный импульс рынку придает растущая доля так называемой новой вторички — квартир в домах не старше пяти лет. В Ростове-на-Дону такие объекты занимают уже 29 процентов предложения, в Москве и Краснодаре — по 23 процента, в Новосибирске — 21 процент. Во многих случаях они дешевле новостроек на 5 — 13 процентов.
На первичном рынке ситуация выглядит более стабильной. За первые пять месяцев 2026 года количество сделок относительно аналогичного периода прошлого года выросло на шесть процентов, средняя цена квадратного метра — на три процента. Доля ипотеки достигала 78 — 80 процентов в декабре-январе и вернулась к 66 в мае. При этом строительство жилья в стране приблизилось к 120 миллионам квадратных метров.
Покупатели становятся более прагматичными. Доля сделок с квартирами в уже сданных домах выросла до 24 процентов, что на четыре процентных пункта выше прошлогоднего уровня. Объявления о продаже квартир в готовых новостройках получают в 1,6 раза больше просмотров на «Авито Недвижимости», чем предложения в строящихся объектах.
Важным структурным трендом рынка становится межрегиональная мобильность покупателей. Спрос на новостройки со стороны жителей других регионов за год вырос во всех крупных городах. В Сочи, например, уже 66 процентов интереса к новостройкам формируется внешними покупателями, в Москве и Краснодаре — 44 процента, в Новосибирске — 38 процентов, в Санкт-Петербурге — 30.
Доля столицы региона в сделках (январь-май 2026 г.в сравнении с тем же периодом 2025 г.) Фото: Авито. Недвижимость.
«Можно выделить несколько причин растущего интереса к новостройкам в других регионах. В первую очередь поведенческий фактор молодого поколения: зумеры охотнее переезжают. Вторая причина — инвестиционная, особенно в прибрежных регионах. Также в ряде локаций родители покупают квартиры детям на время учебы в вузе», — отмечает управляющий директор направления первичной недвижимости компании Дмитрий Алексеев.
Параллельно реализованный спрос начинает перераспределяться внутри регионов. В Краснодарском крае доля сделок, приходящихся на Краснодар, за два года снизилась до 74,9 процента (-7,5 процентного пункта), на Ростов-на-Дону в Ростовской области — до 75,1 процента (-6,9), на Ставрополь в Ставропольском крае — до 63,1 процента (-6,3). Иными словами, люди стали приобретать квартиры не только в региональных центрах, но и в городах-спутниках и районных центрах.
Одним из драйверов такого перераспределения стало изменение образа жизни россиян. Как подчеркивает руководитель аналитического центра компании Ольга Клещеева, из-за гибридной и удаленной занятости теперь не обязательно жить поблизости к крупным деловым центрам. По ее словам, более доступные цены позволяют покупателям приобретать просторное и качественное жилье за пределами региональных столиц.
Таким образом, рынок недвижимости России в 2026 году все меньше зависит от традиционных центров притяжения. Рост межрегионального спроса, усиление роли городов-спутников и повышение интереса к готовому жилью становятся ключевыми тенденциями, которые будут определять развитие отрасли в ближайшие годы.