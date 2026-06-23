В ЮФО покупатели на рынке жилья все чаще смотрят за пределы своего региона

По данным аналитического центра компании, за январь — май 2026 года количество сделок на вторичном рынке по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 19 процентов. При этом число неипотечных сделок увеличилось сразу на 73 процента, тогда как ипотечных — лишь на четыре. Доля ипотечных покупок на вторичном рынке составила 31 процент и удерживается на стабильном уровне последние четыре месяца.