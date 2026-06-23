Экс-следователь объяснил, почему Усольцевых до сих пор не могут найти

По мнению Максима Девятьярова, сейчас следователи ждут результатов экспертизы недавно найденных в тайге артефактов. Если ДНК на найденных вещах принадлежит кому-либо из семьи Усольцевых, то есть возможность проследить их дальнейшее движение к месту исчезновения с помощью служебных собак.