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Экс-следователь объяснил, почему Усольцевых до сих пор не могут найти

Безрезультатность поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае, может свидетельствовать в пользу версии об их похищении. Об этом «РГ» заявил адвокат, бывший следователь Максим Девятьяров.

Источник: "Российская газета"

Безрезультатность поисков семьи Усольцевых, пропавшей в тайге в Красноярском крае, может свидетельствовать в пользу версии об их похищении. Об этом «РГ» заявил адвокат, бывший следователь Максим Девятьяров.

«Поиски Усольцевых осложняет в первую очередь, конечно же, длительное время с момента их исчезновения, — отметил эксперт. — Чаще всего положительный результат поисков пропавших людей дают первые сутки».

Еще двумя факторами, затрудняющими операцию, наш собеседник назвал сложный рельеф местности и отсутствие свидетелей.

По мнению Максима Девятьярова, сейчас следователи ждут результатов экспертизы недавно найденных в тайге артефактов. Если ДНК на найденных вещах принадлежит кому-либо из семьи Усольцевых, то есть возможность проследить их дальнейшее движение к месту исчезновения с помощью служебных собак.

«Ранее я уже высказывал предположение, что исчезновение семьи Усольцевых связано с похищением, — подчеркнул Максим Девятьяров. — И сейчас все более убеждаюсь именно в этой версии».

Напомним, во время нового этапа поисковой операции спасатели обследовали более 50 квадратных километров в тайге, но так и не обнаружили пропавшую семью.