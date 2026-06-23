Охлобыстин заявил, что не может полететь в Турцию из-за запретов

Актер Иван Охлобыстин в беседе с Пятым каналом рассказал, что из-за введенных в его отношении санкций он столкнулся с проблемами выезда за границу.
По его словам, сейчас он не может попасть даже в Турцию.
До этого Охлобыстин рассказал, что после санкций открывает для себя просторы России: вместе с женой они ездят по стране и исследуют новые места.
Охлобыстин попал под санкции Евросоюза в июне 2024 года. В документе отмечается, что ограничения введены из-за участия артиста в мероприятиях в поддержку российских войск. В санкционные списки также попали российские исполнители Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и Полина Гагарина.
Ранее актер рассказал о тратах на содержание шестерых детей и троих внуков. По его словам, растить и воспитывать такое количество наследников становится все сложнее.
О том, в чем сила русского человека и почему своей победой в СВО Россия спасет мир, Охлобыстин рассказал в интервью «Вечерней Москве».