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Охлобыстин заявил, что не может полететь в Турцию из-за запретов

Актер Иван Охлобыстин в беседе с Пятым каналом рассказал, что из-за введенных в его отношении санкций он столкнулся с проблемами выезда за границу.

Актер Иван Охлобыстин в беседе с Пятым каналом рассказал, что из-за введенных в его отношении санкций он столкнулся с проблемами выезда за границу.

По его словам, сейчас он не может попасть даже в Турцию.

— Я в Турцию не ездил, мне нельзя. Я в ЕС (в Евросоюзе — прим. «ВМ») запрещен, меня ловят, как террориста, — заявил актер в беседе с телеканалом.

До этого Охлобыстин рассказал, что после санкций открывает для себя просторы России: вместе с женой они ездят по стране и исследуют новые места.

Охлобыстин попал под санкции Евросоюза в июне 2024 года. В документе отмечается, что ограничения введены из-за участия артиста в мероприятиях в поддержку российских войск. В санкционные списки также попали российские исполнители Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, и Полина Гагарина.

Ранее актер рассказал о тратах на содержание шестерых детей и троих внуков. По его словам, растить и воспитывать такое количество наследников становится все сложнее.

О том, в чем сила русского человека и почему своей победой в СВО Россия спасет мир, Охлобыстин рассказал в интервью «Вечерней Москве».

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