Радий Хабиров призвал не рисковать жизнью и посещать оборудованные пляжи.

«В Башкортостане появляется все больше безопасных мест отдыха у воды, в этом году их уже 392 и будет больше. В том числе открыты 197 специально оборудованных пляжей. Больше всего их в наших красивейших, привлекательных для туристов Мелеузовском и Нуримановском районах — 20 и 16 соответственно. Выбирайте их. Не рискуйте жизнью, берегите себя и своих близких. И будьте внимательны к детям», — сказал Радий Хабиров.