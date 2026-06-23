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Чем опасны белые ночи для организма?

Врачи советуют повесить на окна светонепроницаемые шторы любого типа и плотно их задёргивать, чтобы избежать нарушения сна.

«Основная опасность — постоянное присутствие света, что возбуждает нервную систему и сбивает сложившиеся за долгие месяцы биоритмы. В результате нарушается нормальный сон, не случайно в это время многие люди жалуются, что не могут заснуть, — предупреждает врач-терапевт Маргарита Бахтина. — Но главное — не вырабатывается в нужной концентрации важнейший гормон — мелатонин, для “производства” которого нужна полная темнота. А ведь именно он помогает противостоять стрессам, замедляет старение, усиливает иммунитет, контролирует работу органов пищеварения и регулирует показатели артериального давления».

Как утверждают эксперты, такая разбалансировка может привести к тому, что человек будет трудно засыпать и сложно просыпаться. В итоге сонливость — нарушение координации, снижение памяти, внимания и, как следствие, повышение аварийности на дорогах. Не исключено, что это повлияет и на сбои в системе углеводного обмена. В свою очередь всё происходящее может запустить развитие метаболического синдрома и даже сахарного диабета. Особенно у людей восприимчивых, с нервной системой, которая трудно перестраивается.

Немало и тех, кто призывает не драматизировать и положительно относиться ко всему, что преподносит природа. А белые ночи дают огромный эмоциональный заряд, которого может хватить надолго.

Чтобы поберечь себя даже в такую красивую пору, врачи советуют повесить на окна светонепроницаемые шторы любого типа и плотно их задёргивать. Важно высыпаться, ложиться не позднее 23 часов. Также рекомендуется надевать на ночь маску для сна и на протяжении трёх-четырёх часов хорошо проветрить квартиру.

В Петербурге в разгаре белые ночи. Самый светлый период приходится на промежуток с 11 июня по 2 июля.