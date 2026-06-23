Чем опасны белые ночи для организма?

Как утверждают эксперты, такая разбалансировка может привести к тому, что человек будет трудно засыпать и сложно просыпаться. В итоге сонливость — нарушение координации, снижение памяти, внимания и, как следствие, повышение аварийности на дорогах. Не исключено, что это повлияет и на сбои в системе углеводного обмена. В свою очередь всё происходящее может запустить развитие метаболического синдрома и даже сахарного диабета. Особенно у людей восприимчивых, с нервной системой, которая трудно перестраивается.