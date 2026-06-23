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Ростовская теннисистка вновь побеждает на международном турнире

В Марокко завершился грунтовый турнир серии W35. В финальном матче Дарья Егорова сразилась за главный приз со спортсменкой из Словакии Ниной Варговой. Ростовчанка — за 3 часа 16 минут одержала победу со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), отыграв в решающем сете два матч-бола.

Источник: НИА Ростов

В Марокко завершился грунтовый турнир серии W35. В финальном матче Дарья Егорова сразилась за главный приз со спортсменкой из Словакии Ниной Варговой. Ростовчанка — за 3 часа 16 минут одержала победу со счётом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5), отыграв в решающем сете два матч-бола.

18-ти летняя теннисистка впервые одерживает победу в соревнованиях такого уровня, хотя в международных турнирах она не новичок, в её активе это уже седьмая победа. А в 2021-м вместе с Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой она выиграла летний командный Кубок Европы среди теннисисток до 14 лет.

Дарья Егорова тренируется под руководством Александра Красноруцкого.

Об этом сообщил сайт администрации Ростова.

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