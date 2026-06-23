Ростовская теннисистка вновь побеждает на международном турнире

18-ти летняя теннисистка впервые одерживает победу в соревнованиях такого уровня, хотя в международных турнирах она не новичок, в её активе это уже седьмая победа. А в 2021-м вместе с Миррой Андреевой и Алиной Корнеевой она выиграла летний командный Кубок Европы среди теннисисток до 14 лет.